Locuitorii și turiștii aflați în Dubai au primit pe telefoanele mobile mesaje de avertizare prin care erau sfătuiți să se adăpostească de urgență, după apariția unor informații privind o posibilă amenințare cu rachete. Alerta a fost transmisă prin sistemul oficial de urgență al Ministerului de Interne din Emiratele Arabe Unite și a fost însoțită de un semnal sonor puternic, conceput pentru a atrage imediat atenția populației.

Mesajul, distribuit simultan pe mii de telefoane din oraș și din alte zone ale Emiratelor, îi îndemna pe oameni să se refugieze în cea mai apropiată clădire sigură și să evite ferestrele, ușile sau spațiile deschise până la transmiterea unor noi instrucțiuni din partea autorităților. Sistemul de alertă face parte din mecanismul național de avertizare timpurie, utilizat în situații de risc major pentru protejarea populației civile.

Potrivit oficialilor, avertizarea a fost emisă pe fondul tensiunilor militare în creștere din Orientul Mijlociu, unde conflictul regional a dus la lansarea unor rachete și drone către mai multe state din zona Golfului. Sistemele de apărare aeriană ale Emiratelor Arabe Unite au fost activate pentru a intercepta eventualele proiectile, iar unele explozii au fost raportate de locuitori, acestea fiind asociate cu interceptările realizate în aer.

Autoritățile au precizat că alerta are un caracter preventiv și au făcut apel la populație să își păstreze calmul și să respecte cu strictețe recomandările oficiale. Totodată, oamenii au fost sfătuiți să nu iasă afară pentru a filma sau fotografia eventualele explozii și să nu distribuie informații neverificate pe rețelele sociale, deoarece astfel de acțiuni pot pune în pericol siguranța publică.