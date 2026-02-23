Credincioșii sunt așteptați, în prima săptămână din Postul Mare 2026, la slujbele speciale oficiate la Mănăstirea Sfântul Proroc Ilie din Dragomirești, potrivit programului liturgic anunțat de așezământul monahal.

Astfel, în perioada 23 februarie – 1 martie 2026, vor fi săvârșite zilnic slujbe de dimineață și de seară, specifice acestei perioade de pregătire duhovnicească.

În zilele de luni și marți (23 și 24 februarie), de la ora 7:00 vor avea loc Utrenia și Ceasurile, iar de la ora 17:00 Pavecernița cu Canonul de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul.

Miercuri, 25 februarie, programul începe la ora 7:00 cu Utrenia și Ceasurile, iar de la ora 17:00 va fi oficiată Pavecernița cu Canonul de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, urmată de Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite.

Joi, 26 februarie, credincioșii sunt așteptați la Utrenie și Ceasuri, de la ora 7:00, iar seara, de la ora 17:00, la Pavecerniță și Canonul de Pocăință.

Vineri, 27 februarie, dimineața vor fi oficiate Utrenia și Ceasurile, iar de la ora 17:00 Pavecernița Mare și Liturghia Darurilor mai înainte Sfințite.

Sâmbătă, 28 februarie, de la ora 7:00 se va săvârși Utrenia, urmată de Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și Parastasul, iar la ora 17:00 va fi oficiată Vecernia Mare.

Duminică, 1 martie, programul începe la ora 8:45 cu Utrenia și Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, iar de la ora 17:00 va avea loc Taina Sfântului Maslu.

Programul este binecuvântat de starețul mănăstirii, protos. Iosif Petra, iar obștea îi invită pe toți credincioșii să ia parte la slujbele acestei perioade de profundă trăire și întoarcere spre Dumnezeu.