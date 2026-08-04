Pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Recea reprezintă județul Maramureș la etapa națională a Concursurilor Profesionale ale Serviciilor Voluntare și Private pentru Situații de Urgență, competiție care se desfășoară în aceste zile la Buzău.

Participarea la această etapă reprezintă o recunoaștere a pregătirii, profesionalismului și dedicării echipei, care va concura alături de cele mai bune servicii voluntare și private pentru situații de urgență din țară.

Le transmitem mult succes reprezentanților Maramureșului și le ținem pumnii pentru o evoluție cât mai bună în cadrul competiției!