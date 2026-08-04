La data de 2 august a.c., în jurul orei 00.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la un conflict spontan izbucnit în fața unui local de pe strada Corneliu Coposu din municipiu.

Din verificările preliminare efectuate a rezultat că, pe fondul unor neînțelegeri, doi bărbați, în vârstă de 35 și 36 de ani, ar fi exercitat acte de violență asupra unui tânăr în vârstă de 17 ani.

Tânărului i-a fost adusă la cunoștință posibilitatea emiterii unui ordin de protecție provizoriu, precum și efectele unei astfel de măsuri, acesta exprimându-și refuzul față de dispunerea acesteia.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale.