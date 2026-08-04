Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare îi invită pe credincioși să participe la Pelerinajul în cinstea Maicii Domnului, organizat la Mănăstirea „Sfânta Maria” de pe Dealul Crucii din Baia Mare, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Manifestările religioase vor avea loc în zilele de 14 și 15 august, reunind momente de rugăciune, slujbe și Sfânta Liturghie Arhierească.

Programul pelerinajului

Vineri, 14 august

18:00 – Vecernia Sărbătorii

19:00 – Paraclisul Maicii Domnului

20:00 – Rozariul

21:00 – Rugăciune pentru bolnavi (Maslul)

23:00 – Prohodul Maicii Domnului

Sâmbătă, 15 august

08:30 – Utrenia Sărbătorii

10:30 – Sfânta Liturghie Arhierească

Evenimentul se va desfășura la Mănăstirea „Sfânta Maria”, situată pe Dealul Crucii, strada Plaiului nr. 38, Baia Mare.

Organizatorii îi invită pe toți credincioșii să ia parte la acest pelerinaj și să se roage împreună sub ocrotirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin.