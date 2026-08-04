Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare îi invită pe credincioși să participe la Pelerinajul în cinstea Maicii Domnului, organizat la Mănăstirea „Sfânta Maria” de pe Dealul Crucii din Baia Mare, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.
Manifestările religioase vor avea loc în zilele de 14 și 15 august, reunind momente de rugăciune, slujbe și Sfânta Liturghie Arhierească.
Programul pelerinajului
Vineri, 14 august
18:00 – Vecernia Sărbătorii
19:00 – Paraclisul Maicii Domnului
20:00 – Rozariul
21:00 – Rugăciune pentru bolnavi (Maslul)
23:00 – Prohodul Maicii Domnului
Sâmbătă, 15 august
08:30 – Utrenia Sărbătorii
10:30 – Sfânta Liturghie Arhierească
Evenimentul se va desfășura la Mănăstirea „Sfânta Maria”, situată pe Dealul Crucii, strada Plaiului nr. 38, Baia Mare.
Organizatorii îi invită pe toți credincioșii să ia parte la acest pelerinaj și să se roage împreună sub ocrotirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin.
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