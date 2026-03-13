A avut loc prima competiție sportivă, organizată de Grupul Sportiv Dinamo din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, care face parte din seria de evenimente prin care se marchează Ziua Poliției Române.

Fără să țină cont de gen, vârstă sau experiență profesională, polițiștii pasionați de tenis de masă s-au reunit la Sala de sport din Baia Sprie, nu doar din dorința de a ocupa un loc în clasament, ci mai ales pentru a promova un stil de viață sănătos și de a consolida relațiile de colegialitate.

Astfel, atât spiritul competitiv, cât și calitățile profesionale dobândite de-a lungul carierei au ieșit azi la iveală, cu atât mai mult în cazul celor trei polițiști, care au ocupat locuri pe podium, după cum urmează: locul III –Pop Fabian din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, locul II –Ivașcu Ioan din cadrul Poliției Orașului Borșa și locul I –Bucovski Alexandru din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Sarasău.

Prin implicarea în această competiție sportivă polițiștii demonstrează că disciplina, fair-play-ul și determinarea sunt valori care se regăsesc atât în activitatea profesională, cât și în cea personală.