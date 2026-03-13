Municipiul Baia Mare informează cetățenii despre instituirea restricțiilor de circulație și parcare pe bulevardul Independenței pentru execuția de lucrări la obiectivul: „Modernizarea bulevardelor Independenței și Decebal și crearea unor trasee dedicate cu prioritate transportului public în comun și pistă de biciclete”. Solicitarea a fost făcută de constructorul SC Ardelean Company Nord Vest SRL.