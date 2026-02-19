Băimăreanul Mihai-Ciprian Rogojan, fost membru al trupei SISTEM și actual manager general al Teatrului Muzical Ambasadorii, revine acasă cu un spectacol inedit: „No Network”, o producție originală de percuție neconvențională, care va avea loc vineri, 20 martie, de la ora 14:30, la Teatrul Municipal Baia Mare.

Spectacolul, plin de ritm și energie, aduce pe scenă artiștii Teatrului Muzical Ambasadorii într-o formulă surprinzătoare. În lipsa „rețelei”, instrumentele clasice sunt înlocuite cu obiecte neconvenționale – mături, butoaie de plastic, frapiere, pungi sau pubele – transformate în surse spectaculoase de sunet.

„No Network” este o producție care vorbește despre lumea selfie-ului și a internetului, despre realitatea virtuală care ajunge să domine viața tot mai multor tineri. Povestea urmărește parcursul unui adolescent care descoperă o nouă pasiune prin muzică și alege să lase în plan secund telefonul mobil și prietenii virtuali.

„Ideea acestui spectacol original a pornit chiar de la mine, din dorința de a readuce pe scenă experiența percuției neconvenționale. „No Network” este un spectacol pentru toate vârstele, care reflectă realitatea în care trăim cu toții, nu doar copiii și adolescenții. Vă invităm la o reprezentație în care veți simți ritmul și energia muzicii și, asemenea personajului principal, veți uita complet de telefonul mobil cât timp sunteți în sala de spectacole”, a declarat Mihai-Ciprian Rogojan.

Mesajul producției este clar: tehnologia are un rol important, însă trebuie utilizată responsabil, pentru a nu ajunge să ne acapareze viața.

„No Network” este o producție a Teatrului Muzical Ambasadorii, singurul teatru pentru copii și tineret aflat sub tutela Ministerului Culturii.