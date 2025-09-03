La data de 2 septembrie a.c., în intervalul orar 15.00-17.30, polițiștii din Baia Sprie au organizat și desfășurat o acțiune pentru reducerea riscului rutier, în zona de competență.

În intervalul orar dedicat acțiunii, polițiștii au legitimat 26 de persoane și au verificat 22 de autoturisme.

Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 15 sancțiuni contravenționale în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, în valoare de peste 9.000 de lei.

În plus, în cazul a doi conducători auto, pentru efectuarea manevrei de depășire neregulamentară, polițiștii au reținut permisele de conducere în vedere suspendării dreptului de a conduce.

În această săptămână, Spitalul de Recuperare din Borșa se află sub lupa Ministerului Sănătății. Corpul de control a venit pentru verificări ample, după mai multe sesizări și reclamații legate de modul în care a fost organizat concursul pentru postul de manager, dar și pentru alte probleme semnalate în unitate.

Toata saptamana, la Spitalul de Recuperare Borsa se afla corpul de control al Ministerului Sanatatii. Motivul? Mai multe sesizari, inclusiv din partea presei, care au atras atentia asupra modului in care s-a desfasurat concursul din 8 august pentru ocuparea postului de manager. La acel moment, reprezentantii mass-media, medicii prezenti si doi dintre candidati au remarcat ca prestatia celui de-al treilea care a castigat nota maxima nu a fost cea mai buna, iar totul a fost inregistrat video. Mai mult, apar si acuzatii ca persoana castigatoare ar fi beneficiat de sustinere politica.Pe baza acestor contestatii si sesizari, Ministerul a trimis corpul de control, iar surse din interiorul spitalului confirma ca verificarile sunt in plina desfasurare. Inspectia urmareste 20 de puncte, printre care respectarea programului de lucru si a pontajului, organizarea actelor si arhivelor, respectarea procedurilor interne sau controlul achizitiilor si cheltuielilor dar si aplicarea legislatiei in domeniul sanatatii si managementul personalului. Dar, nu este deloc surprinzator ca Spitalul de Recuperare Borsa este acum in vizorul autoritatilor, tinand cont de incidentele recente: gandaci descoperiti in spital sau medicul surprins fumand in sectia de anestezie si terapie intensiva. Chiar ministrul Sanatatii a vizitat unitatea pentru a incerca sa rezolve aceste probleme.Corpul de control va ramane la spital pana vineri, iar dupa aceea, Ministerul Sanatatii spera sa faca publice concluziile, astfel incat sa stim ce masuri vor fi luate si care este punctul oficial fata de multitudinea de probleme semnalate in unitatea borseana.

