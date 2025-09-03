Pompierii au fost solicitați să intervină în Baia Sprie, pe strada Montana, unde o casă, construcție de lemn, a fost cuprinsa de flăcări.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate trei autospeciale de stingere, și un echipaj medical SMURD, cu un efectiv de 17 cadre militare ISU Maramureș.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la terasa construcției, pompierii intervenind pentru limitarea propagarii flăcărilor la întreaga constructie.

În acest moment incendiul este lichidat, forțele prezente intervenind pentru înlăturarea efectelor negative produse de acesta.

A fost afectată terasa locuinței, în suprafață de aproximativ 120 mp.

Totodată, echipajul medical evaluează la fața locului, un copil și un adult, care prezentau atac de panică.