La data de 9 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Maramureș.

Activitățile au fost desfășurate într-o cauză penală în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigarete.

Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că persoanele vizate ar fi deținut, transportat și comercializat produse din tutun provenite din activități de contrabandă, în afara cadrului legal.

Cu ocazia perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate în vederea continuării cercetărilor 22.180 țigarete netimbrate sau timbrate necorespunzător.

Notă: Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.