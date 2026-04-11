Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii orașului Ulmeni, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni la regimul rutier, după ce a fost depistat în trafic sub influența alcoolului și cu dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, incidentul a avut loc în seara zilei de 10 aprilie, în jurul orei 21:30, pe drumul județean DJ 108T, între localitățile Ulmeni și Țicău. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism, iar la volan a fost identificat bărbatul de 38 de ani.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, oamenii legii au constatat că acesta avea permisul de conducere suspendat. Mai mult, testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare peste limita legală.

Șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, însă a refuzat prelevarea acestora, fapt care constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Pe baza probelor administrate în dosar, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale a persoanei implicate.

Reprezentanții poliției reamintesc că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.