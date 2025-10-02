Într-o lume grăbită, polițiștii au înțeles că timpul petrecut cu cei mai în vârstă și un dialog sincer, sunt binevenite mereu, indiferent de semnificația zilei. Astfel, în prima zi din octombrie polițiștii s-au așezat la aceeași masă cu seniorii din Sighetu Marmației, la o cafea cu sfaturi.

Recunoștință, zâmbete sincere, strângeri de mână, mulțumire și sentimentul de siguranță sunt doar câteva din cele transmise ieri la cafeneaua „Bistro Urban La Căruță” și la Centrul de Zi „Acasă” din cadrul Direcției de Asistență Socială Sighetu Marmaţiei.

Într-un dialog deschis, atât polițiștii cât și cei peste 30 de vârstnici au împărtășit experiențe ca adevărate lecții de viață. Cuvintele lor pline de înțelepciune s-au împletit cu sfaturile polițiștilor. În același timp, polițiștii le-au atras atenția asupra metodelor de înșelăciuni din mediul online și le-au oferit informații necesare pentru a nu deveni victime.

Totodată, invitații polițiștilor au avut ocazia să cunoască ajutorul de care pot beneficia, precum și măsurile care pot fi dispuse în situația infracțiunilor săvârșite cu violență.





Mulți dintre cei prezenți au transmis că se simt în siguranță. În ciuda faptului că nu au companie, poliţiştii le-au reamintit că nu sunt niciodată siguri și că indiferent de problema ivită la un moment dat, pot apela cu încredere, în orice moment, la polițiști.

Astfel, ieri, 1 octombrie 2025, Ziua Cafelei și Ziua Vârstnicilor a devenit și o zi a respectului, a solidarității, o zi în care toți participanții s-au bucurat de o întâlnire frumoasă și eficientă!