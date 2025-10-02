A nins miercuri, 1 octombrie, în zona montană înaltă a județului. Stratul de zăpadă măsura până la 3 cm la stația meteo Iezer si în zona montană înaltă.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer: -4 grade Celsius și în Pasul Prislop: -2 grade.

Nu au fost semnalate probleme în trafic. Angajații secției de drumuri naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit patru tone de material antiderapant. Carosabilul DN18, în Pasul Prislop, este curat și uscat, iar spre vârful pasului montan este curat și parțial umed.

Vremea va fi astăzi deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse va plouă, iar la munte se vor semnala precipitații mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 14 grade iar cele minime între 2 și 5 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață.