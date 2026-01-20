Luni, 19 ianuarie, polițiștii au intervenit la un accident de circulație soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Verificările efectuate au relevat că un bărbat de 45 de ani, care conducea un autoturism pe strada Barajului din municipiul Baia Mare, ar fi surprins și accidentat o minoră de 6 ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure.

Minora a suferit leziuni corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.