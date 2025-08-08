Concentrare, disciplină, antrenament, dar și colaborare și schimb eficient de informații – așa putem descrie stagiul de pregătire profesională prin care trec polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș în această săptămână.

Specialiștii Serviciului de Pregătire Profesională, din Maramureș și Satu Mare, vin în sprijinul colegilor pe care îi instruiesc, împărtășind experiențe și informații privind tactica polițienească.

Timp de câteva zile, polițiștii fac schimb de informații, având ca scop îmbunătățirea modului de intervenție la evenimentele sesizate, dezvoltarea deprinderilor de utilizare a tehnicilor și mijloacelor din dotare, gestionarea și dezamorsarea situațiilor conflictuale.

Cea mai eficientă muncă în echipă vine de la oamenii care se îndreaptă spre același scop, iar colaborarea și cooperarea cu polițiștii sătmăreni conduce la formarea unor echipe eficiente și coezive, mai ales când misiunile vor fi comune.