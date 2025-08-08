Polițiștii din Baia Mare au intervenit la data de 7 august a.c., la ora 19.10, pentru soluționarea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Din verificările efectuate s-a stabilit că în evenimentul rutier au fost implicate două autovehicule, la volanul cărora se aflau doi bărbați, de 30 și 18 ani. Accidentul s-ar fi produs după ce bărbatul de 30 de ani nu s-ar fi asigurat la schimbarea benzii de circulație.

Polițiștii au efectuat verificări în bazele de date, reieșind faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat concentrația de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

De asemenea, polițiștii au găsit nereguli și în ceea ce privește autovehiculul condus de bărbat, având înmatricularea suspendată și polița R.C.A. expirată.

Fiți responsabili, o decizie luată în prezent, va decide consecințele din viitor!