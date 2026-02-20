Sâmbătă, 21 februarie, de la ora 17.00, UFM Aréna Mosonmagyaróvárva fi gazda partidei dintre Motherson Mosonmagyarovari KC SE și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 6-a din Grupa A de Europa League (ultima). Partida va fi arbitrată de olandezii Ruud Geraets și Paul Geraets, iar delegat EHF va fi Ana Diez-Fernandez (Spania). Partida va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 3.

Programul jocurilor din grupă

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson: 34-28; Thuringer – Larvik: 36-33

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur: 33-32; Moson – Larvik: 31-22

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer: 28-24: Larvik – Moson: 26-27

Etapa 5: CS Minaur – Larvik 28-31; Thuringer – Moson: 34-24

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

Thuringer HC – 6p (161-153) – 5

CS Minaur – 6p (150-142) – 5

Mosonmagyarovar – 6p (146-150) – 5

Larvik HK – 2p (138-150) – 5

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.

Grupa B. Clasament: 1. Esztergom – 8p; 2. Nykobing – 6p (ambele calificate); 3. Blomberg-Lippe – 3p; 4. Chambray – 3p. Duminica, 22 februarie: Nykobing – Chambray; Blomberg-Lippe – Esztergom.

Grupa C. Clasament: 1. Rapid – 8p (calificată); 2. Zagreb – 5p; 3. Oldenburg – 4p; 4. Tertnes – 3p. Duminica, 22 februarie: Oldenburg – Tertnes; Rapid – Lokomotiva.

Grupa D. Clasament: 1. Viborg – 8p (calificată); 2. Dijon – 7p (calificată); 3. Corona Brașov – 5p; 4. Zaglebie Lubin – 0p. Sâmbătă, 21 februarie: Corona – Zaglebie; Viborg – Dijon.