Reveria invită toți iubitorii de distracție la un eveniment de neuitat: Pool Party cu DJ Dark, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei muzicale din România. Petrecerea va avea loc joi, 15 august, începând cu ora 22:00, la Piscina Reveria.

Cunoscut pentru mixurile sale energizante și pentru atmosfera incendiară pe care o creează la fiecare eveniment, DJ Dark promite un show de excepție, perfect pentru o seară de vară la piscină.

📅 Data: 15 august

🕙 Ora: 22:00

📍 Locația: Piscina Reveria

📞 Rezervări: 0767 078 670

Organizatorii recomandă rezervarea locurilor din timp, având în vedere interesul ridicat pentru acest tip de eveniment.

Pregătiți-vă pentru muzică bună, dans, băuturi răcoritoare și o atmosferă vibrantă sub cerul liber!