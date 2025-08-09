Reveria invită toți iubitorii de distracție la un eveniment de neuitat: Pool Party cu DJ Dark, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei muzicale din România. Petrecerea va avea loc joi, 15 august, începând cu ora 22:00, la Piscina Reveria.
Cunoscut pentru mixurile sale energizante și pentru atmosfera incendiară pe care o creează la fiecare eveniment, DJ Dark promite un show de excepție, perfect pentru o seară de vară la piscină.
📅 Data: 15 august
🕙 Ora: 22:00
📍 Locația: Piscina Reveria
📞 Rezervări: 0767 078 670
Organizatorii recomandă rezervarea locurilor din timp, având în vedere interesul ridicat pentru acest tip de eveniment.
Pregătiți-vă pentru muzică bună, dans, băuturi răcoritoare și o atmosferă vibrantă sub cerul liber!
