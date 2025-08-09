Caz absolut șocant în localitatea maramureșeană Berbești. Un bărbat ar fi fost înjunghiat de mai multe ori – 12 lovituri susțin localnicii – de către cumnatul său. Incidentul a avut loc duminică, iar polițiștii din Ocna Șugatag, sprijiniți de colegii lor din Cavnic, au intervenit cu mai multe echipaje la fața locului.

Cu sprijinul jandarmilor, agresorul a fost imobilizat și încătușat, fiind dus ulterior la sediul Poliției din Ocna Șugatag pentru audieri.

Potrivit informațiilor obținute din surse medicale, victima prezenta plăgi penetrante toracice, abdominale și lombare, cu afectarea gravă a plămânilor, intestinelor și rinichilor. Bărbatul a fost stabilizat la fața locului și transportat în stare critică la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare.

Ajuns la UPU-SMURD, medicii au decis intrarea de urgență în sala de operație, fiind constituită o echipă complexă de specialiști. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, victima a decedat pe masa de operație.

Cazul a fost preluat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, care va stabili împrejurările exacte ale tragediei, relatează VasileDale.ro