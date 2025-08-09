În primul rand, daca e stabilit prin hotarare de guvern, atunci doliul nu este obligatoriu. El este optional. Fiecare procedeaza cum doreste.

În ceea ce priveste manifestarile publice, se recomanda festivalurile de tip Untold, pentru ca, oricum, tinerii nu trebuie lasati sa plece, ca voluntari, la inundatiile din Moldova.

Desi, cu o nostalgie comunista de peste 60% , multi probabil si-ar fi dorit sa mearga la proiecte de genul Bumbesti-Livezeni sau Salva-Viseu.

La posturile de radio, nu se va difuza muzica clasica, aceasta fiind inlocuita cu muzica rock. Iar, in alte situatii, de manele.

Actualului presedinte nu-i era opozabila, evident, o hotarare de guvern. La fel, nu trebuie facute, in mod necesar, cheltuieli suplimentare cu deschiderea unor carti de condoleante la ambasadele noastre.

În definitiv, asta este libertatea pe care ne-am castigat-o la Revolutie!

Îmi aduc aminte ca in perioada cand Ion Iliescu era presedinte iar eu eram premier, am facut demersurile necesare pentru a aduce in tara, din Portugalia, osemintele lui Carol al II-lea, tatal Regelui Mihai.

Si a trebuit sa-l conving pe Rege ca asa este normal si ca este o forma de respect fata de un fost sef al statului roman. Desi Carol al II-lea nu a fost vreun sfant! Iar Regele Mihai a fost de acord.

Si a fost inmormantat, cu onoruri militare, la Curtea de Arges. În plus, a trebuit sa o aducem in tara si pe Elena Lupescu – care era inmormantata in Portugalia in aceeasi capela cu Carol al II-lea, sicriul ei fiind deasupra sicriului lui Carol.

Asa au procedat „neo-comunistii”! „Progresistii” au alte forme in care isi arata respectul pentru istoria tarii!

Adrian Năstase, pe blogul personal