Miercuri, 24 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul recoltării și valorificării ciupercilor, precum și a fraudelor din domeniul transporturilor de mărfuri cu risc fiscal ridicat.

Pe raza localităților Bușag și Cicârlău au fost instituite două filtre rutiere, fiind verificate mai multe autovehicule. De asemenea, pe tot parcursul acțiunii au fost verificate 44 societăți comerciale și 19 persoane fizice autorizate.

Ca urmare a verificărilor efectuate, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea a două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. De asemenea a fost confiscată suma de 210 lei și au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în valoare de 26.000 de lei:

– o sancțiune în baza prevederilor O.U.G. nr. 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în valoare de 5.000 lei

– o sancțiune la Legea contabilității nr. 82 din 1991, în valoare de 5.000 lei,

– o sancțiune la Legea nr. 207 din 2005 privind Codul de procedură fiscală, în valoare de 1.000 lei,

– o sancțiune la Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal în valoare de 15.000 lei.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul specialiștilor Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Oradea, Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Maramureș, precum și al polițiștilor din Tăuții Măgherăuș.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii efectuează cercetări în vederea documentării activității infracționale constatate și dispunerii măsurilor legale.