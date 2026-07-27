Polițiștii din Baia Mare și Borșa au desfășurat, în 25 iulie, acțiuni de tip BLOCADA, având ca obiectiv prevenirea și combaterea faptelor antisociale, reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În municipiul Baia Mare, verificările au avut loc în intervalul orar 23:00 – 01:00, fiind desfășurate de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică și poliție rutieră. În Borșa, acțiunea s-a desfășurat între 18:00 și 20:00, în sistem integrat, cu participarea polițiștilor de frontieră și a jandarmilor.

În cadrul controalelor, au fost verificate 111 autovehicule, iar pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 2.000 de lei.

Totodată, doi conducători auto au fost depistați conducând sub influența băuturilor alcoolice. Aceștia au fost scoși din trafic, iar polițiștii le-au reținut permisele de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

De asemenea, alte două autoturisme au fost oprite din circulație deoarece nu îndeplineau condițiile de siguranță pentru a circula pe drumurile publice. În consecință, au fost reținute două certificate de înmatriculare, iar un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare a fost retras.

Reprezentanții Poliției au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru prevenirea faptelor antisociale, creșterea siguranței rutiere și menținerea ordinii publice.