Un accident rutier s-a produs în localitatea Tăuții de Sus, după ce un autoturism a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În urma impactului, stâlpul s-a prăbușit peste autoturism. Din primele informații disponibile, nu sunt persoane încarcerate.

La fața locului au intervenit echipaje de pompieri, care asigură măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) și verifică zona pentru eliminarea oricăror riscuri.

Circulația în zonă se desfășoară cu dificultate, iar participanții la trafic sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile autorităților.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, în urma cercetărilor efectuate la fața locului.