Tânăr de 19 ani, depistat la volan sub influența substanțelor psihoactive

Un tânăr în vârstă de 19 ani, din Copalnic Mănăștur, este cercetat penal după ce a fost depistat conducând un autoturism sub influența unor substanțe psihoactive.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, incidentul a avut loc în 23 iulie, în jurul orei 08:30, când polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Regele Mihai I.

În urma testării cu aparatul din dotare, rezultatul a indicat posibila prezență a unor substanțe psihoactive. Șoferul a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a consumului de substanțe interzise.

Ulterior, rezultatele analizelor toxicologice transmise de Serviciul de Medicină Legală Maramureș au confirmat prezența substanțelor psihoactive în organismul tânărului.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.

Reprezentanții Poliției reamintesc că șofatul sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive reprezintă un risc major pentru siguranța tuturor participanților la trafic și atrage răspunderea penală. Totodată, aceștia recomandă conducătorilor auto să adopte un comportament responsabil și să nu urce la volan după consumul unor astfel de substanțe.