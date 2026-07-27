Un bărbat în vârstă de 47 de ani este cercetat de polițiștii din Târgu Lăpuș, fiind bănuit că și-ar fi însușit un card bancar pierdut și l-ar fi folosit pentru a efectua mai multe plăți.

Incidentul a fost sesizat polițiștilor în 26 iulie, de către proprietarul cardului, care a reclamat că, în jurul orei 12:00, și-a pierdut cardul bancar în orașul Târgu Lăpuș.

Potrivit anchetatorilor, cardul ar fi fost găsit de o persoană necunoscută, care l-ar fi utilizat pentru a efectua trei tranzacții la o societate comercială, provocând un prejudiciu de 240 de lei.

Polițiștii au demarat imediat verificările, iar în urma activităților investigativ-operative au reușit să identifice persoana bănuită de comiterea faptelor, respectiv un bărbat de 47 de ani. Acesta a fost condus la sediul Poliției pentru audieri, iar prejudiciul a fost recuperat integral.

Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale.