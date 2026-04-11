Lecţie de baschet la Vatican. Papa Leon al XIV-lea a lăsat deoparte, pentru câteva minute, obligaţiile sale protocolare în favoarea unei mingi de baschet, sub încurajările unei mulţimi entuziaste. El s-a amuzat alături de echipa americană Harlem Globetrotters, informează lefigaro.fr.

Suveranul pontif a învăţat să facă mingea să se învârtă pe deget în timpul audienţei generale de miercuri,din Piaţa Sfântul Petru, cu ajutorul jucătorilor echipei americane Harlem Globetrotters.

Invitaţi speciali ai Vaticanului, celebrii baschetbalişti au oferit o demonstraţie a talentului lor, îmbinând sportul, umorul şi acrobaţiile.

Cunoscuţi pentru spectacolele lor, la jumătatea drumului între performanţă sportivă şi divertisment, jucătorii americani au cucerit rapid publicul… şi chiar pe suveranul pontif. Ghidat de baschetbalişti, acesta din urmă a încercat să înveţe un truc emblematic al echipei, care constă în a face mingea să se învârtă pe un deget.

După câteva încercări ezitante, a reuşit să menţină echilibrul câteva secunde şi a stârnit aplauzele entuziaste ale mulţimii. Imaginile acestui moment inedit au făcut rapid înconjurul reţelelor sociale, unde internauţii şi credincioşii au salutat simplitatea şi umorul papei.