Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică de tip Cod galben, valabilă marți, 7 aprilie, în intervalul orar 10:00-21:00, pentru intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în Maramureș.

Potrivit meteorologilor, în Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și local în Maramureș, precum și în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vântul va avea intensificări cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.

La munte, rafalele vor fi mai puternice, atingând 70–90 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri acestea pot ajunge chiar la 100–120 km/h.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele expuse, să asigure obiectele care pot fi luate de vânt și să manifeste prudență sporită, în special în apropierea copacilor sau a construcțiilor instabile.