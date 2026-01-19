Un profesor de informatică din Sighetu Marmației are, de acum, un asteroid care îi poartă numele, o realizare rară, spectaculoasă și extrem de respectată în lumea științifică internațională. Numele lui este Sorin Hotea, iar asteroidul se numește oficial (724427) Sorinhotea.

Anunțul a fost făcut public pe 12 ianuarie 2026 de Uniunea Astronomică Internațională, forul suprem care se ocupă de denumirea oficială a corpurilor cerești.

Sorin Hotea, profesor de informatică și astronom amator din Sighet, demonstrează că pasiunea poate duce literalmente până în spațiu. Fondator al astroclubului SARM Sighet încă din 2006, el a adus astronomia mai aproape de mii de copii și adulți prin tabere, observații publice și activități educative. Astăzi, munca și dedicarea sa au fost recunoscute la nivel internațional: un asteroid descoperit în cadrul programului EURONEAR îi poartă numele, după un proces riguros validat de Uniunea Astronomică Internațională.