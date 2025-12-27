Sezonul de schi din România s-a redeschis, dar din păcate pentru iubitorii acestui sport nu sunt foarte multe locuri la nivel național care să beneficieze de pârtii funcționale pe acest final de 2025.

La Straja, sezonul de schi a fost deschis oficial în urmă cu câteva zile (pe 20 decembrie), iar în această perioadă se poate schia în această zonă.

Domeniul de la Straja însumează aproximativ 26 de kilometri pe 12 pârtii.

Pe Transalpina se poate schia în această perioadă din an, la domeniul schiabil de la Voineasa. Cele două pârtii funcționale sunt deschise zilnic în intervalul 09:00 – 16:30.

Alte stațiuni unde se poate schia sunt Rânca, Toplița și Azuga (Pârtia Cazacu variantă).

Și pe Clăbucet din Predeal se poate schia. În Maramureș, iubitorii de schi așteaptă deschiderea pârtiei de la Cavnic, programată pentru acest final de săptămână.

Lipsa zăpezii le dă însă bătăi de cap pasionaților acestui sport, iar cei care se ocupă de pârtii sunt nevoiți să compenseze cu zăpadă artificială.

Salvamont România avertizează că riscurile sunt mari pe pârtii mai ales din cauza aglomerației.

„În primul rând, trebuie să fim atenți la cei din jurul nostru. Această mare aglomerație, și în ea vom avea foarte mulți începători, impune ca cei care sunt mai buni la schi să fie foarte atenți și să fie cât mai responsabili față de cei din jurul lor.

Să le anticipăm mișcările, pentru că pot să fie oameni care nu stăpânesc bine schiul, care nu mai pot să-l controlez în porțiunile de gheață.

Trebuie să fim atenți și copiii să nu înghețe, să ne spună când au obosit, când simt că îi pătrunde frigul și atunci să mergem cu ei să-i încălzim”, avertizează Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România, citat de Euronews.