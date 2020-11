USR-PLUS vrea Justiţia, UDMR vrea Cultura, PMP vrea diaspora, însă PNL n-ar vrea să împartă nimic. Liberalii visează la un guvern monocolor, susţinut în Parlament de partide-balama, care să fie recompensate cu funcţii din eşalonul doi al puterii, susţin surse politice pentru Adevărul.

UDMR îşi doreşte să revină efectiv la putere într-un guvern liberal, în ciuda disensiunilor dintre Kelemen Hunor şi preşedintele Klaus Iohannis. Liderii UDMR nu mai sunt dispuşi să suţină viitorul guvern doar în schimbul unor funcţii pe plan local şi a banilor din PNDL. Ultima dată, UDMR a fost la guvernare în 2014, în cabinetul condus de Victor Ponta.

În 2016, maghiarii au semnat un protocol de colaborare cu PSD şi ALDE, fără a avea miniştri în Executiv. Astfel, în ultimii patru ani, UDMR nu a fost, scriptic, la putere, însă, financiar, a beneficiat de toate avantajele guvernării. Liderii UDMR vor cere la negocieri trei portofolii: Cultura, Mediul şi Sănătatea, susţin surse politice pentru Adevărul. Miza e Ministerul Culturii, portofoliu râvnit chiar de liderul partidului Kelemen Hunor. O altă variantă ar fi Hegedus Csilla, fost ministru al Culturii pentru câteva zile în guvernarea Ponta. Şansele ca PNL să cedeze Ministerul Sănătăţii sunt infime, prin urmare UDMR ar mai putea primi Ministerul Mediului, în cazul în care Alianţa USR-PLUS rămâne în afara guvernării.

Dan Barna şi Dacian Cioloş mizează că PNL nu va putea forma o majoritate fără Alianţa USR-PLUS, prin urmare vor cere la negocieri ministerul Justiţiei, ministerul Fondurilor Europene, ministerul Educaţiei şi ministerul Mediului, susţin surse politice. USR-PLUS şi-ar mai dori şi Sănătatea, însă liberalii vorsă-l menţină în funcţie pe actualul titular Nelu Tătaru. Una dintre variantele USR PLUS pentru ministerul Fondurilor Europene e Dan Barna, fost secretar de stat în timpul Cabinetului Cioloş. De asemenea, Dan Barna râvneşte şi la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, susţin sursele citate.

Liderii PNL din jurul premierului Ludovic Orban ar prefera un guvern monocolor, format doar din miniştri liberali, susţinut în Parlament de o majoritate din care să mai facă parte PMP, UDMR şi cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale, explică sursele citate. Pentru un plus de credibilitate, liberalii pregătesc un guvern suplu (15-16 ministere), prin urmare nu-şi doresc să împartă portofoliile – şi aşa puţine – cu alte formaţiuni politice. PMP ar urma să primească funcţii de secretar de stat, şefia unor comisii parlamentare, prefecţi şi directori de instituţii deconcentrate, astfel încât Eugen Tomac şi restul partidului să simtă că sunt la putere. În schimb, liderii PMP contactaţi de „Adevărul” exclud posibilitatea ca partidul să nu primească portofolii în viitorul guvern. Formaţiunea lui Traian Băsescu ar vrea un minister special pentru diaspora, în special pentru relaţia cu Republica Moldova, bazin electoral pentru PMP.

PNL, PMP şi UDMR fac parte din aceeaşi familie politică europeană (PPE), un catalizator politic, dar şi un pretext pentru formarea unei majorităţi care să excludă Alianţa USR PLUS. În favoarea unei colaborări cu PMP şi UDMR, în detrimentul unei guvernări cu USR PLUS, s-au pronunţat public Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, şi Daniel Fenechiu, liderul senatorilor liberali, două funcţii importante în ierarhia partidului. Cei doi s-au sincronizat cu scopul de a-i atenţiona pe Dan Barna şi Dacian Cioloş că pot rămâne în opoziţie dacă vor continua să atace PNL în campania electorală, susţin surse liberale pentru „Adevărul”. În ultima lună, PNL şi USR PLUS s-au acuzat reciproc de pactizare cu „duşmanul” PSD.

Sursa adevarul.ro

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea