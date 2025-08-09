Cea de-a doua ediție a proiectului North Summer University, organizată de Liga Studenților „Pintea Viteazul” din Baia Mare, s-a încheiat în 29 iulie, printr-o festivitate emoționantă desfășurată în prezența decanilor facultăților din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, a cadrelor didactice implicate în proiect și a prorectorului Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Această ediție a reunit elevi din clasele a X-a și a XI-a, veniți din județul Maramureș și județele învecinate, și a urmărit să ofere o imagine autentică asupra parcursului academic, încurajând tinerii să exploreze domenii noi, să își descopere pasiunile și să se familiarizeze cu specificul Centrului Universitar Nord.

Participanții au avut ocazia să experimenteze viața de student, participând la cursuri universitare, ateliere de dezvoltare personală, cât și activități vocaționale și sociale.

„North Summer University nu a fost doar un program sau proiect informativ, ci o experiență intensă de învățare, comunitate și descoperire. Finalul proiectului a reprezentat nu doar încheierea unei etape, ci și începutul unui nou drum pentru elevii participanți – unul în care alegerea unei cariere să fie bazată pe cunoaștere, încredere și curaj” – au precizat organizatorii, care își exprimă recunoștința față de toți cei implicați și își propun ca North Summer University să rămână, în anii ce urmează, un proiect de referință pentru promovarea educației universitare în rândul tinerilor din Baia Mare.