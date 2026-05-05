Ieri, 4 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, emise de Tribunalul Maramureș, privind doi tineri de 22 de ani.

Polițiștii i-au identificat pe cei în cauză, fiind condamnați la pedeapsa închisorii cu executare de doi ani, respectiv trei ani și patru luni, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Tot ieri, 4 aprilie a.c., polițiștii Poliției Municipiului Sighetu Marmației și cei ai Postului de Poliție Vadu Izei au identificat un bărbat de 71 de ani, pe numele căruia Judecătoria Sighetu Marmației a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.

Cele trei persoane au fost depuse la Penitenciarul Baia Mare în vederea executării pedepsei.