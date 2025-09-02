Baia Mare va deveni din nou, în perioada 23-25 octombrie, locul unde vibrația muzicii adună oameni, emoții și momente memorabile.

One Jazz Festival revine în acest an cu cea de-a 7-a ediție, un eveniment care promite nu doar muzică de calitate, ci o întreagă experiență dedicată celor care simt, trăiesc și iubesc jazzul.

Artiști din șapte țări, România, SUA, Polonia, Franța, Ungaria, Maroc și Canada, vor aduce pe scena One Jazz Festival o diversitate sonoră remarcabilă și perspective muzicale noi, într-un dialog cultural unic.

“De-a lungul anilor, am reușit să adunăm o comunitate de peste 5.000 de participanți, iar evenimentul nostru și-a consolidat poziția nu doar ca o destinație pentru pasionații de jazz, ci și ca un punct de întâlnire pentru comunitatea artistică și culturală. Ediția precedentă a festivalului a atras un număr impresionant de peste 1.700 de participanți, fiind probabil singurul festival independent de jazz din țară”, spun organizatorii.