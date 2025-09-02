Temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei în luna septembrie, potrivit prognozei emise marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

1-8 septembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice și centrale.

8-15 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

15-22 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice și local în cele centrale și sud-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

22-29 septembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.