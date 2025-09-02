În seara zilei de duminică, 7 septembrie, va avea loc cel mai important fenomen astronomic al anului 2025: o eclipsă totală de Lună, cu durata totalităţii de 1 oră şi 22 de minute. Eclipsa se va putea observa din Europa, Africa, Asia, Australia şi Antarctica.

Eclipsa se va putea observa şi din România, chiar la începutul serii, fiind prima eclipsă totală de Lună vizibilă din ţara noastră în ultimii şase ani.

În România, eclipsa va fi vizibilă chiar de la lăsarea întunericului. Luna va răsări deja în eclipsă parţială, în jurul orei 19:45.

Intrarea Lunii în penumbră 18:28

Începutul eclipsei parţiale 19:27

Răsăritul Lunii la Bârlad 19:50

Începutul eclipsei totale 20:30

Maximul eclipsei 21:11

Sfârşitul eclipsei totale 21:52

Sfârşitul eclipsei parţiale 22:56

Ieşirea Lunii din penumbră 23:55