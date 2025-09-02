La data de 31 august a.c., timp de două ore, polițiștii din Baia Mare au participat la o acțiune care a avut ca scop asigurarea unui climat corespunzător de siguranță civică, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și prevenirea comiterii accidentelor rutiere.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au oprit și au verificat 54 de autoturisme, fiind aplicate pentru neregulile constatate șapte sancțiuni contravenționale, șase dintre acestea pentru abaterile constatate la O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, polițiștii au reținut un certificat de înmatriculare a unui autovehicul care circula pe drumurile publice având inspecția tehnică expirată și un permis de conducere după ce conducătorul auto nu a respectat semnifiacția culorii roșii a semaforului.

Polițiștii au aplicat o sancțiune în baza Legii nr. 132 din 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, reținând certificatul de înmatriculare și setul de plăcuțe de înmatriculare ale autovehiculului.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 4.600 de lei.

*

De asemenea, la data de 1 septembrie a.c., în intervalul orar 11.00-13.00, polițiștii din Dragomirești și ai Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, sprijiniți de Grupa Canină, au organizat o acțiune pe linie rutieră pentru prevenirea faptelor ilegale.

Astfel, 30 de persoane au fost legitimate de polițiști și 25 de autovehicule au fost oprite pentru a fi verificate.

Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul jandarmilor