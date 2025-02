Duminică, 2 februarie, Sala LPS din Slatina a fost gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Florilor MOL. Un meci important pentru ambele echipe, dar la cum este acum campionatul toate jocurile sunt grele și suscită interes. Ambele grupări au transferat o jucătoare maghiară în această săptămână, dar dacă Tamara Pal a jucat pentru gazde, Nikoletta Papp nu a făcut parte din lotul echipei noastre. Era și greu să facă, ea ajungând în Baia Mare în seara premergătoare efectuării deplasării. N-a jucat pentru Minaur nici portarul Yulyia Dumanska, care are mici probleme cu o accidentare.

N-a fost prea multă tatonare în startul meciului, iar Slatina a plecat destul de tare, având 4-1 (7). Baia Mare pune piciorul în prag și încet-incet reduce din diferență, pentru ca în minutul; 12 să egaleze la 6, ba chiar să conducă la un gol după reușita Albei Spugnini. Sunt mai multe egalități, mai conducem noi, mai conduc ele, cert este că se înscriu multe goluri și rimul este foarte alert. |n min. 20, Quintino aduce pentru prima oară o diferență de două goluri pentru Minaur: 10-12, ba un minut mai târziu tot ea îl duce la 10-13. Cea mai mare diferență de scor este 11-15 (24), apoi 13-18 (29), pentru ca la cabine să se intre cu 14-18.

Imediat după reluare, gazdele punctează de două ori, dar și Minaur face același lucru. Se pune “osul la treabă” în apărare, nu se mai înscriu atât de multe goluri ca în prima parte, iar în min. 42 avem 19-23, moment în care antrenorul gazdelor cere time-out. Cazanga și Quintino fac însă 19-25 (45) și liniștea pare să se așeze în tabăra noastră. Și totuși, în min. 51 este 24-27, dar Cazanga și Romaniuc îl silesc pe dl Horvath să ceară ultimul timp de odihnă: 24-29 (min. 53). Slatina are un final mai bun și de la 24-30 (min. 53.54) revine la 27-30 (57.31). Atât însă și cele trei puncte von cu echipa în Baia Mare.

CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare: 27-30 (14-18)

Sala de sport a LPS din Slatina; cca 150 spectatori

Arbitri: Adrian Manafu (București) – Daniel Pavel (Buzău). Observator: Adina Ion (București)

Aruncări de la 7m: 6-6 (transformate: 6-4; au ratat: Spugnini, Woller). Minute d eeliminare: 6-6 (Pal, Bozdogan, Corovic / Tatar 2, Cazanga)

CSM Slatina: Merve Erbektas (10 intervenții, a apărat 2 de 7m), Jovana Micevska (5 intervenții) – Adina Gabriela Cace, Jovana Sazdovska, Andreea Elena Bogdanovici, Daniela Elena Fulgoi 1, Sonia Vasiliu 1, Valentina Elena Lecu, Ana Radovic 3, Tamara Pal 6 (3 din 7m), Sanja Premovic 4 (3 din 7m), Nada Corovic 6, Done Gul Bozdogan 1, Ivana Gakidova 1, Cristina Diana Boian 4, Luciana Mara Matea. Antrenori: Attila Horvath, Iulian Ferfelea

CS Minaur: Cristina Mihiș (13 intervenții), Clara Beatrice Preda, Yuliya Dumanska (nu a fost folosită) – Maria-Andreea Ianăși 1, Emilia Anna Galinska 1, Aleksandra Vukajlovic 1, Teodora Lavinia Damian, Jessica Quintino Ribeiro 7 (3 din 7m), Maria Gomes Da Costa 2, Denisa Roxana Romaniuc 2, Fie Woller 3 (unul din 7m), Luciana-Andreea Popescu, Magda-Alfredo Cazanga 6, Amelia Lundback 2, Andrijana Tatar, Alba Chiara Spugnini Santome 5. Antrenori: Andrei Popescu, Raul Fotonea, Daniel Apostu

Etapa a 16-a

Măgura Cisnădie – CSM București: 27-32

Gloria Bistrița – Rapid București: 26-29

CSM Slatina – CS Minaur Baia Mare: 27-30

CSM Iași – SCM Râmnicu Vâlcea (duminică, 2 februarie,. 12.00). Arbitri: A. Gherman – A. Moldovan (Baia Mare). Observator:I. Enache (Brașov)

CSM Târgu Jiu – SCM Universitatea Craiova (duminică, 2 februarie, 17.00). Arbitri: C. Bălan (Iași) – I. Savin (Vaslui). Observator: V. Ursu (Tulcea)

CSM Corona Brașov – HC Dunărea Brăila (duminică, 2 februarie, 17.30, Pro Arena). Arbitri: C. Ghesoiu (Ploiești) – I. Tița (București). Observator: M. Mărgărit (Ploiești)

HC Zalău va sta

Clasament

CSM București – 42p (471-383) – 15

Minaur Baia Mare – 34p (421-393) – 15

Rapid București – 31p (453-383) – 15

Corona Brașov – 31p (433-378) – 14

Gloria Bistrița – 30p (411-349) – 14

Dunărea Brăila – 26p (450-391) – 14

SCMU Craiova – 24p (391-381) – 14

SCM Rm. Vâlcea – 21p (437-427) – 14

Măgura Cisnădie – 12p (397-450) – 15

CS HC Zalău – 11p (358-380) – 14

CSM Târgu Jiu – 8p (323-362) – 13

CSM Slatina – 3p (382-494) – 15

CSM Iași – 0p (323-479) – 14

Etapa a 17-a. Marți, 11 februarie: Craiova – Bistrița (17.30, Pro Arena). Miercuri, 12 februarie: Rm. Vâlcea – Slatina; CSM București – Tg. Jiu; Dunărea – Iași (18.30). Duminică, 16 februarie: CS Minaur – Cisnădie; Corona – Zalău (17.30, Pro Arena). Rapid va sta.