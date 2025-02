Candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale a fost validată, duminică, prin vot, în cadrul Congresului extraordinar al Partidului Social Democrat din România. Antonescu a fost valida cu 5.484 de voturi pentru, 18 împotrivă și 14 abțineri. Astfel, Antonescu are acum susţinerea oficială a PNL, UDMR şi PSD.

Crin Antonescu a declarat că intră în cursa prezidențială pornind de la convingerea „nu că partidele sunt minunate”, ci de la părerea că dispariția partidelor, înseamnă direct dispariția democrației, a pluralismului, dispariția libertății.

„Ăsta poate fi începutul unei frumoase prietenii. În cazul nostru e puţin altfel, povestea e ceva mai interesantă, ceva mai spectaculoasă şi tot ce îmi doresc, nu doar pentru noi, ci pentru ţara noastră, e ca această lungă şi complicată poveste să aibă happy end. (…) Este o mare onoare pentru mine să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră, să fiu în fața dumneavoastră și să fim, fiecare pe măsura lui, asociați într-o misiune pe care ne-o asumăm conștienți de ce înseamnă, de importanța și de urgența ei. Noi trăim de aproape două luni într-un vârf al unei nemulțumiri și chiar isterii generale împotriva a ceea ce se numește indistinct sistem, împotriva partidelor, împotriva politicienilor, împotriva politicii, adică, de fapt, că știu sau că nu știu, oamenii care alimentează asta împotriva democrației și libertății. Partidele și, sigur, partidele care în acești 30-35 de ani au asumat și povara guvernării au făcut și bune, au făcut și rele, aceste partide par a fi, pentru mulți oameni, răul cel mare al României. (…) Pornind de la convingerea nu că partidele sunt minunate, nu că partidele nu au dezamăgit, că nu m-au dezamăgit și pe mine în calitate de cetățean, ci de la părerea că noi toți avem de ales între discursul și îndemnul falsei icoane purtătoare de false minuni care ne anunță liniștit și ușor voios că partidele vor dispărea și credința și dorința mea ca acest lucru să nu se întâmple. Pentru că dispariția partidelor înseamnă direct dispariția democrației, dispariția pluralismului, dispariția libertăți”, a declarat Crin Antonescu.

La rândul său, președintele PSD, Marcel Ciolacu, l-a prezentat pe Antonescu drept „un om cu principii puternice care a ştiut să lupte pentru valorile sale şi care, în acelaşi timp, a putut să spună «Nu», cu toate costurile sale personale sau politic.

„Bine ai venit Crin, sper că ţi-a fost dor de PSD! Tu ai trăit timpurile când PSD-ul poate nu a fost corect faţă de tine, sau cu tine. Dar stai liniştit, eu am trăit timpurile când PNL-ul şi-a luat revanşa şi nu a fost corect faţă de mine. Noi la PSD nu am renunţat niciodată atunci când a fost greu. De aceea, trebuie să ne asumăm şi acum momentul cu la fel de mult curaj. Trebuie să venim în faţa românilor cu un om care are cu adevărat profilul prezidenţial. Un om capabil, cu experienţă, un om educat, un om onest şi patriot. Un om cu principii puternice care a ştiut să lupte pentru valorile sale şi care, în acelaşi timp, a putut să spună «Nu», cu toate costurile sale personale sau politice. Acest om este Crin Antonescu!”, a declarat Ciolacu.