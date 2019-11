La finalul săptămânii trecute, la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare (S.J.U.B.M), în cadrul Laboratorului de Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie Intervențională (L.A.C.C.C.I.), o echipă medicală multidisciplinară de cardiologie, chirurgie vasculară și anestezie a efectuat cu succes o nouă și complexă procedură EVAR.

Potrivit informațiilor furnizate de corpul medical, este vorba despre o reparare percutantă endoluminală a unui anevrism aortic abdominal infrarenal gigant (11,5 cm), cu iminență majoră de ruptură, la un pacient de peste 70 de ani, la care abordarea chirurgicală clasică era contraindicată datorită comorbidităților asociate. Pentru acest caz, coordonatorii explorărilor pregătitoare și ai echipei medicale au fost Dr. Dan Filip – medic primar cardiolog, doctor în medicină în cadrul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, Dr. Adriana Stoicovici, medic primar ATI și Conf. Dr. Gianmarco De Donato de la Spitalul Universitar Siena – Italia.

Înaintea intervenției, pacientul prezenta multiple comorbidități asociate: cardiopatie ischemică prin afectare trivasculară cu toate vasele native ocluzate, trei by-pass-uri pe aorta coronară din care două ocluzate, două stenturi în trunchiul principal al coronarei stângi cu restenoză marcată, AVC ischemic vechi, rinichi unic chirurgical, insuficiență renală, stenoze strânse de artere iliace bilateral. Premergător EVAR, pentru a asigura suportul hemodinamic, în data de 4 noiembrie 2019 s-a efectuat redilatarea stenturilor din TPCS și redeschiderea unuia dintre vasele native ocluzate.

La data de 10 noiembrie, procedura EVAR a fost efectuată sub anestezie generală cu intubație orotraheală și ventilație mecanică asistată de către Dr. Adriana Stoicovici. S-a utilizat abord arterial femural comun bilateral, o descoperire chirurgicală a Dr. Alin Hînsa, după care proteza a fost implantată sub control fluoroscopic de către Dr. Dan Filip și Conf. Dr. Gianmarco De Donato). Procedura a fost extrem de dificilă datorită afecțiunii aortice severe și a angulațiilor vicioase, însă a decurs fără incidente. La final, după controlul anangiografic, s-a efectuat sutura vasculară și trezirea pacientului. Intervenția a durat aproximativ 2 ore și 15 minute și a decurs fără complicații, pacientul fiind momentan asimptomatic și stabil hemodinamic.

Această a doua procedură a putut fi realizată datorită includerii Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare în Programul Național de Boli Cardiovasculare – subprogramul de proceduri prin tehnici hibride pentru tratamentul anevrismelor de aortă abdominală al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Echipa medicală a fost alcătuită din Proctor – Conf. Dr. Gianmarco de Donaro de la Spitalul Universitar Siena-Italia, Anestezie – Terapie Intensivă, Dr. Adriana Stoicovici – medic primar ATI, As. med. Dana Moldovan, Chirurgie Vasculară, Dr. Alin Hînsa – medic primar chirurgie cardio-vasculară, As. med. Bujor Sami, Cardiologie Intervențională, Dr. Dan Filip, medic primar cardiolog, doctor în medicină, Dr. Gabriela Kozma, medic primar cardiolog, medic șef al cadrul Laboratorului de Angiografie, Cateterism Cardiac și Cardiologie Intervențională, As. med. Viorel Pinte (as. coord.), As. med. Cristian Toma, As. med. But Ovidiu, As. med. Ioan Pintea, As. med. Sergiu Roman, Imagistică CT, Dr. Sabin – Dorel Nemeș – Bota – medic primar radiologie și imagistică medicală și Nefrologie – Dr. Daniela Pricop – medic primar nefrologie și doctor în medicină.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș” felicită echipa medicală implicată în acest caz atât de complex pentru o nouă reușită chirurgicală înregistrată la unitatea spitalicească din Baia Mare, astfel de intervenții putând fi făcute, până de curând, doar în marile centre sanitare din țară.