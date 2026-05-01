Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au desfășurat ieri, 30 aprilie a.c., o acțiune preventivă, în zona stației C.F.R din municipiul Baia Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic-Grupa Canină și ai polițiștilor locali.

Activitatea a avut ca scop verificarea respectării prevederilor legale în domeniul transportului în regim de taxi și transport alternativ, precum și prevenirea și combaterea faptelor ilegale, inclusiv depistarea persoanelor care ar putea transporta substanțe interzise.

În cadrul acțiunii, au fost verificate 23 de autoturisme în regim de taxi.

Polițiștii vor continua astfel de activități și în perioada următoare, pentru asigurarea unui climat de siguranță și respectarea legislației în vigoare.