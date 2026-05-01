Joi, 14 mai, începe o amplă sărbătoare care se va desfășura până duminică, 17 mai, în inima Maramureșului.

Municipiul Sighetu Marmației marchează 700 de ani de la prima atestare documentară — șapte secole de istorie, tradiții și identitate. Este un moment aniversar ce aduce în prim-plan bogăția culturală și spiritul unui loc în care trecutul continuă să fie trăit zi de zi.

Străzile, casele vechi și oamenii locului păstrează vie memoria acestor veacuri, transformând orașul într-o punte între generații. Sighetul nu este doar un spațiu geografic, ci o comunitate în care rădăcinile și valorile sunt duse mai departe cu respect și emoție.

Cu acest prilej, sighetenii și toți cei care simt legătura cu acest loc sunt invitați să participe la evenimentele dedicate aniversării, într-o atmosferă de sărbătoare și apartenență.

De 700 de ani, timpul scrie aici o poveste continuă. La mulți ani, Sighetu Marmației!