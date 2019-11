Baia Mare este singurul oraș din România care s-a înscris în competiția pentru câștigarea titlului de Capitală Europeană a Tineretului. Concurăm cu alte 4 orașe (au fost 12 inițial) din Europa, iar vineri vom fi la Bruxelles pentru a ne susține candidatura în finală, unde am ajuns cu aprecierea juriului. Alături de noi, au intrat în competiția europeană orașe care doresc să investească în tineri și să asigure un cadru de încurajare a participării acestora la dezvoltarea orașului și comunității.

Dată fiind importanța majoră pe care acest proiect o are pentru oraș și pentru comunitate, la inițiativa mea, plenul Consiliului Local Baia Mare a aprobat în ședința extraordinară din 12 noiembrie angajamentul de susținere pentru candidatura Municipiului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2022. În data de 15 noiembrie la Bruxelles în fața juriului ne prezentăm proiectul de candidatură urmând ca în data de 21 noiembrie la Amiens, în Franța să se desemneze, respectiv să se facă nominalizarea pentru unul dintre orașele finaliste care va deveni Capitală Europeană a Tineretului în 2022. Vorbim despre cele cinci orașe: municipiul Baia Mare, Pozna din Polonia, Tirana din Albania, Kazan din Rusia şi Varazdin din Croația.

Am transmis Guvernului României inclusiv solicitarea pentru a susține din perspectivă logistică, dar și din perspectivă financiară acest demers. Sunt convins că domnul ministru va achiesa la invitația noastră de a deveni partener direct în acest proiect. Așadar municipiul își asumă în acest moment prin acest proiect de hotărâre întreaga candidatură, respectiv bugetul multi – anual urmând să vedem prin Ministerul Tineretului, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Educației, respectiv prin Guvernul României sau alte foruri la nivel central modul în care fiecare își vor asuma anumite finanțări astfel încât, în varianta în care municipiul Baia Mare va fi nominalizat, să vedem modul în care ne ridicăm la cel mai înalt nivel prin acest proiect, respectiv prin organizarea în 2022 a Capitalei Europene a Tineretului. Pe 13 noiembrie are loc evenimentul final la nivelul municipiului pentru această candidatură astfel că am solicitat Consiliilor de Administrație a unităților de învățământ și aici mă refer, în special, la colegii și licee să facem o întâlnire pe Câmpul Tineretului chiar dacă se suprapune cu campania electorală, dar nu va fi o campanie electorală pentru Municipiul Baia Mare respectiv pentru candidatura municipiului ca și “ Capitală Europeană a Tineretului” unde să ne manifestăm împreună cu tinerii sau tinerii să își manifeste susținerea pentru acest proiect.

„Acest demers oferă orașului Baia Mare o șansă reală atât pentru creșterea vizibilității europene și a profilului european al orașului, cât și pentru consolidarea ecosistemului de tineret ce pune bazele unei dezvoltări sociale, urbane, pe termen lung. Candidatura municipiului a fost pregătită şi depusă de către persoanele implicate în managementul programului Baia Mare – Capitala Tineretului din România, alături de experţii şi colaboratorii Grupului PONT. Peste 65 de organizații de la nivel local, național și european au contribuit la realizarea candidaturii. De asemenea, 650 de tineri voluntari și-au exprimat punctele de vedere cu privire la oraș și candidatură. Conceptul si propunerea municipiului Baia Mare pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului din 2022 este Urban Youth Circle (Cercul Urban de Tineret), un proiect care redefinește modul în care Baia Mare este percepută în regiune, în România și în Europa. Capitala Europeană a Tineretului este un titlu conferit de către Forumul European de Tineret, organizat cu scopul de a încuraja tinerii să participe activ la conturarea Europei şi a comunităţilor în care trăiesc”, scrie primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş.