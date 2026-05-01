Cele două spectacole care au avut premiera în luna aprilie se regăsesc și în programul lunii mai, spun reprezentanții Teatrului Municipal Baia Mare.

„Groapa din tavan” de Matei Vișniec, în regia lui Andrei Han, și „De-conectat… de primăvară”, spectacol muzical-coregrafic în regia lui Călin Ionce, sunt pregătite să vă ofere seri pline de emoție și energie.

În același timp, au început repetițiile pentru spectacolul „Tigru” de Gianina Cărbunariu, în regia lui David Fărcășan.

Pe 6 mai, teatrul va găzdui spectacolul „Variațiuni enigmatice” de Eric-Emmanuel Schmitt, în regia lui Cristian Ioan, producție a Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc”.

„Variațiuni enigmatice” este o piesă al cărei text te poartă printr-un carusel de stări – te face să râzi și să plângi deopotrivă, să explorezi cele mai ascunse colțuri ale sufletului. Este un spectacol care te înmoaie și te întărește, care te înalță și apoi te aduce brusc cu picioarele pe pământ, lăsându-te profund marcat.