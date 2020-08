Parteneriatul dintre o firmă românească, ieșită recent din insolvență, și o controversată companie de stat chineză, prima, cu trei angajați, a doua, cu niciunul, a fost anunțat de ministrul Transporturilor, Lucian Bode, constructor al șoselei de centură a orașului Zalău.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, este originar din județul Sălaj, așa cum și societatea Good Prod, componenta românească a parteneriatului româno-chinez, este înregistrată în același județ. Patronul său, Andrei Dorin Hodiș, a fost pentru câteva luni consilier local de Zalău, din partea PDL, în anul 2009, pe vremea când liderul organizației Sălaj a PDL era Lucian Bode, actualul ministu al Transporturilor. Hodiș a intrat în Consiliul Local Zalău pe baza apartenenței sale la PDL, la solicitarea organizației politice conduse de Bode.

Firma lui Hodiș a intrat în insolvență în octombrie 2016, în 2017 s-a aflat în reorganizare și a închis un an mai târziu procedura. Între timp însă, a câștigat licitația pentru centura orașului Târgoviște, un contract în cooperare cu o companie bulgară, care a fost reziliat.

Pe când parcurgea procedurile de insolvență, Good Prod a obținut un contract de 35 de milioane de lei – avea la acea vreme un singur angajat – pentru construirea de parcări rapide pe autostrada care leagă București de Ploiești. Se întâmpla în 2017, iar proiectul trebuia să fie finalizat până la sfârșitul acelui an. Nu este gata nici astăzi.

Nu este clar deloc ce anume a recomandat această companie din Zalău pentru câștigarea proiectului anunțat de ministrul Bode.

Sinohydro, gigantul chinez care face afaceri în România, criticat în lumea întreagă.

Sinohydro este o companie chineză de stat, a cărei conducere este numită de liderii comuniști de la Beijing. În fruntea companiei, care este specializată în hidrocentrale și baraje, de la președinte și vicepreședinți, până la membrii board-ului desemnarea se face de către conducerea Partidului Comunist Chinez. Dacă ajungi în conducerea companiei de stat Sinohydro trebuie să ai și o funcție de secretar adjunct al structurii de partid care gestionează firma cu peste 30.000 de angajați în țara de origine.

Sinohydro și-a deschis sucursală în România în timpul guvernării PSD, mai exact în noiembrie 2018, lună în care a participat și la licitația pentru construcția autostrăzii Ploiești-Brașov, în tandem cu o altă firmă chineză, Power China Roadbridge Group Co LTD. Sinohydro este înregistrată în România cu 0 (zero) angajați. Proiectul preferat de Guvernul Dăncilă, la finalul anului 2018, în parteneriat public-privat, a fost câștigat de asocierea unei alte companii chineze (China Communications Constructions) cu una din Turcia. Însă, venit la putere, Guvernul Orban a anulat licitația și a fost dat în judecată de consorțiul chino-turc.

