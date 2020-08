Studentii cred ca invatamantul online este ineficient si vor sa se intoarca in salile de cursuri, chiar daca risca sa se imbolnaveasca. Mai mult de 52% dintre studentii romani vor sa mearga la cursuri fizic in anul universitar 2020-2021, conform unui sondaj realizat de Studentnews.info, o platforma care reuneste o comunitate de 400.000 de studenti sau proaspat absolventi.

Studentii vor sa mearga la cursuri fizic, desi constientizeaza ca se expun unui pericol. Circa 69% dintre tinerii chestionati au precizat ca noul coronavirus este un virus foarte periculos.

„Studentii iau COVID-19 mult mai in serios decat alte categorii de persoane din Romania. In ciuda faptului ca la nivel mondial oamenii cred ca invatamantul online este viitorul, se pare ca lucrurile nu stau chiar asa. Lipsa interactiunii student-profesor, a comunicarii nonverbale si toate aceste lucruri se pare ca ii afecteaza foarte mult pe studenti. Lor le lipseste foarte mult interactiunea sociala, atat cea dintre ei, cat si cea cu profesorii”, a spus pentru ZF Marcel Vulpoi, asociat in cadrul platformei StudentNews.info.