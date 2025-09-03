28 august 2025 va rămâne o dată cu greutate în calendarul muzical al tinerelor talente din România. Sub cupola rafinată a restaurantului Meson, într-o atmosferă vibrantă, emoționantă și elegantă, a avut loc un eveniment de excepție, organizat de Fundația Culturală The Voice – o seară dedicată muzicii, pasiunii și visurilor împlinite.

Gazdele serii, Renata și Mihai, gazde carismatice și pline de energie, au fost sufletul evenimentului, primind publicul cu căldură și profesionalism, într-un spațiu devenit neîncăpător de la primele ore ale serii.

În centrul atenției s-au aflat cinci tineri artiști, ale căror voci și prezență scenică au cucerit publicul de la primele acorduri. Fiecare dintre ei și-a lansat propriul single original, rezultat al muncii intense și al unei colaborări artistice de excepție. Liniile melodice și versurile poartă semnătura sensibilă și profundă a Monicăi Sandor, iar orchestrarea a fost realizată cu măiestrie de Petru Damsa, doi artiști care, la finalul serii, au oferit un moment special de jazz, încântând publicul cu rafinamentul lor sonor.

Selena Bizău – „Vara asta facem show”

Un adevărat fenomen în devenire, Selena Bizău a adus vara pe scenă – cu energie, carismă și un vibe molipsitor. Cu piesa „Vara asta facem show”, tânăra artistă a demonstrat că poate ridica o sală în picioare. Este o interpretă care îmbină tehnica vocală impecabilă cu o prezență scenică magnetică. Publicul a fredonat refrenul cu ea și a simțit că este parte din spectacol. Succesul ei este dovada clară că munca, pasiunea și perseverența dau roade.

Daiana Rusz – „Mai am o rugăminte”

Cu o voce caldă, profundă și o interpretare care merge direct la suflet, Daiana Rusz a impresionat cu piesa „Mai am o rugăminte” – o baladă emoționantă, plină de sensuri și trăiri. Daiana este o artistă care nu doar cântă, ci spune povești. Fiecare notă, fiecare vers au venit dintr-un loc autentic. A demonstrat o maturitate artistică rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă. Este o tânără care trăiește pentru scenă și visează de mult timp la acest moment.

Andrei Ciocotișan – „Roller Coaster”

Exploziv, curajos și plin de farmec, Andrei Ciocotișan a adus pe scenă adrenalina pură cu piesa „Roller Coaster” – o compoziție dinamică, cu influențe pop și electro, care a ridicat nivelul de energie al serii. Andrei este genul de artist care știe să transforme fiecare secundă pe scenă într-un spectacol. A muncit neobosit pentru acest debut și visul lui s-a conturat perfect în această piesă – o călătorie sonoră pe care publicul a trăit-o intens.

Carina Negoiță – „Stronger Together”

Eleganță, forță interioară și un mesaj puternic – acestea sunt elementele care definesc prestația Carinei Negoiță. Cu piesa „Stronger Together”, artista a transmis un imn al solidarității și al încrederii. Carina este un suflet sensibil, cu o voce puternică și clară, care impresionează atât prin tehnică, cât și prin emoție. Este o artistă conștientă de puterea muzicii și a folosit-o în cea mai frumoasă formă posibilă.

Daria Hodor – „Shine Like You”

Fină, strălucitoare și cu o prezență scenică de vis, Daria Hodor a adus pe scenă lumină și speranță cu piesa „Shine Like You”. Este o melodie care inspiră și încurajează autenticitatea și încrederea în sine. Daria este o voce care nu poate fi uitată, un suflet artistic care s-a dăruit complet scenei. Cu o muncă atentă și o dorință profundă de a se exprima prin muzică, Daria a reușit să emoționeze și să inspire.

Fiecare dintre acești cinci tineri a oferit publicului nu doar piesa proprie, ci și trei melodii suplimentare, reinterpretate cu sensibilitate și profesionalism, demonstrând o versatilitate artistică remarcabilă. Publicul i-a aplaudat cu entuziasm, iar energia din sală a fost una memorabilă.

La finalul serii, Monica Sandor și Petru Damsa au încheiat evenimentul într-o notă rafinată, cu un moment de jazz live care a cucerit inimile celor prezenți. A fost un final perfect pentru o seară în care muzica a fost regină, iar visurile au devenit realitate.

Un eveniment de referință pentru tânăra generație de artiști români

Mulțumită Fundației Culturale The Voice, acești tineri artiști au avut șansa de a-și face cunoscută vocea și de a păși cu încredere în lumea muzicală. Cei prezenți la eveniment au avut privilegiul de a asista la nașterea unor noi stele ale muzicii românești – tineri care, cu siguranță, vor străluci tot mai puternic pe scenele viitorului.