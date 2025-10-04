Există oameni care nu au nevoie de statui pentru a dăinui peste timp.

Ei rămân vii în inimile celor pe care i-au atins cu bunătatea lor, în destinele pe care le-au schimbat și în locurile pe care le-au ridicat cu iubire și credință. Un astfel de om este doctorița Viorica Cherecheș – noul Cetățean de Onoare al județului Maramureș.

Numele ei se leagă nu doar de povestea unui spital modern, ci de renașterea speranței pentru mii de oameni. Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare nu este doar o clădire cu pereți albi și aparatură modernă – este dovada vie că acolo unde există pasiune, știința devine artă, iar medicina – o formă de iubire.

Pentru Viorica Cherecheș, medicina nu a fost doar o profesie, ci un legământ al inimii. O chemare pe care a urmat-o cu demnitate, curaj și credință.

„Este un medic devotat și are rezultate profesionale excepționale”, a spus președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea.

Dar dincolo de diplome și aprecieri, adevărata ei măsură se află în lacrimile de recunoștință ale celor salvați și în zâmbetele celor cărora le-a redat viața.

Cu discreție, cu fermitate și cu o răbdare de înger, a reușit să transforme un vis într-un reper medical național. A dovedit că și în inima Maramureșului se poate face medicină de elită – cu standarde europene, dar cu suflet românesc.

Titlul de Cetățean de Onoare nu este o distincție formală, ci o recunoaștere a unei vieți trăite pentru ceilalți.

Pentru că Viorica Cherecheș nu este doar un medic – este o lumină. O prezență care a știut să alunge frica din privirile bolnavilor și să aprindă curajul acolo unde părea stins.

Astăzi, întreaga comunitate își pleacă fruntea în semn de respect în fața „doctorului cu suflet de aur”.

În Maramureș, nu doar munții sunt de piatră – și oamenii pot fi monumente de demnitate, de iubire și de dăruire fără margini.