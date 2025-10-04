Sâmbătă, 4 octombrie, stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și Lotus Băile Felix, joc din cadrul rundei a 7-a din Liga a III-a, seria 8. Minaur s-a impus cu 3-1 și își păstrează poziția a doua în clasament, la egalitate de puncte cu Unirea Tășnad.

Gazdele au deschis scorul destul de repede, prin reușita lui Camara, iar mai apoi au mărit avantajul după golul marcat de Sergiu Ciocan și intră la cabine cu un meritoriu 2-0. Minaur înscrie și după reluare prin nou intratul Nsonde și de la 3-0 emoțiile s-au risipit. Oaspeții au punctat până la final o singură dată, pe final de meci, iar cele trei puncte au rămas în Baia Mare.

CS Minaur Baia Mare – Lotus Băile Felix: 3-1 (2-0)

Stadionul “Viorel Mateianu” din Baia Mare

Au marcat: Mohamed Camara (10), Sergiu Ciocan (23), Jhonatan Nsonde (64) / Raul Tămas (87)

Arbitri: Narcis Bodocan – Claudiu Giorgiu (ambii din Cluj-Napoca), Luca Tudor Capîlna (Dej). Rezervă: Raul Gabriel Chiorean (Satu Mare). Observator arbitri: Szilaghi Ștefan (Satu Mare). Delegat joc: Ioan Viorel Suciu (Târgu Mureș)

CS Minaur (antrenori Francisc Dican, Romulus Buia, Vasile Șleam): 1. Flavius Croitoru – 16. Cătălin Alexe, 93. Mocanu, 44. Mohamed Camara, 22. Darius Mureșan, 6. Raul Krausz (8. Manuel Nana Agyemang – min. 84), 7. Sergiu Ciocan (10. Raul Vitan – min. 76), 21. Andy Cristian Bădici (88. Alexandru Dragoș – min. 84), 80. Andrei Moga, 97. Viorel Chinde (27. Mădălin Calu – min. 84), 29. Alin Baciu (9. Jhonatan Nsonde – min. 58)

Rezerve: 99. Marco Șuldac – 47. Ansdrei Orosz, 14. Alex Daniel Băican, 17. Denis Buhai

Cartonaș galben: A. Trip (19 – Lotus)

Etapa a 7-a

SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – Sănătatea Servicii Publice: 2-2

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Sticla Arieșul Turda: 4-0

Unirea Dej – SCM Zalău: 0-1

CS Minaur Baia Mare – Lotus Băile Felix: 3-1

CSM Sighetu Marmației – Crișul Sântandrei: 2-2

Bihorul Beiuș – Unirea Tășnad: 0-2

Clasament

Unirea Tășnad – 18p (21-6) – 7 Minaur Baia Mare – 18p (19-12) – 7 SCM Zalău – 16p (13-7) – 7 CSM Sighet – 12p (14-10) – 7 Crisul Sântandrei – 11p (11-8) – 7 Sănătatea Cluj – 10p (12-9) – 7 Lotus Băile Felix – 10p (10-8) – 7 Viitorul Cluj – 9p (8-7) – 7 Bihorul Beiuș – 7p (6-12) – 7 Unirea Dej – 4p (6-9) – 7 Olimpia Satu Mare – 4p (8-20) – 7 Sticla Turda – 0p (3-23) – 7

Etapa viitoare. Vineri, 10 octombrie, 15.00: Băile Felix – Viitorul Cluj; Sănătatea Cluj – Unirea Tășnad; SCM Zalău – CSM Sighet. Sâmbătă, 5 octombrie, 15.00: Arieșul Turda – Unirea Dej; SC Olimpia – CS Minaur; Crișul – Bihorul Beiuș.