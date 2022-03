„Familia Ivanciuc Ioan , Valea Hotarului, a decis sa-i pese. Incă din data de 28.02.2022 găzduiesc o familie formata din 5 pers. Domnul Ivanciuc zi de zi a fost în punctul vamal pentru a ajuta, deși este trecut de 70 de ani, a hotărât ca nu poate sa stea deoparte și din pensia lui, întreține familia de refugiati. Când a solicitat ajutor în alimente, răspunsul pe care l-a primit a fost halucinant ” pentru dumneavoastră?” Nu, nu pentru ei au cerut ci pentru familia care are 3 copilași. Familia Ivanciuc reușește din puținul lor sa ajute. Lacrimile doamnei Ivanciuc sunt lacrimi de mama care știe ce înseamnă greul și o mana întinsă. Dacă pentru unii, refugiații sunt doar cifre sau statistici, pentru familia Ivanciuc ei reprezintă vieți salvate și zâmbete de copilași cărora le-au dăruit un cămin cald și primitor.

Ma întreb ce înseamnă discriminarea din foto 2?” – se arată într-o postare devenită virală pe rețelele de socializare.

Încă din luna februarie împreuna cu tovarășii de la Antena1 am căutat pe valea Ruscovei refugiați din Ucraina! Si războiul nu începuse! De atunci doar oamenii simpli ajutau! Statul și instituțiile județene dormeau pe banii publici in timp ce printul din castel își aranjă banderola tricolora pe umeri… apoi a început războiul! Oamenii simpli si cultele religioase au venit spre vama așteptând necăjiții țarii vecine! Autoritățile dormeau! Au fost treziți de zgomotele bombelor putiniste. Au intervenit pompieristic, scoțând-i pe cei care au salvat staul si institutiile judetene! Printul a primit ordin direct de sus sa faca lista ONG-urilor prietene care vor incasa banii europeni.

Mai mult! După 20 de zile au dat pe goarna ca unii vor incasa bani! Dar care? Doar aia care s-au înregistrat prin punctele securiste si albastre de la vama Sighet! Doar aia! Care pe urma vor trimite la incompetenții CJ Maramures rugămintea de sclav pe plantație. Am fost acolo! Nu exista nimic! Doar coviltire care ne aduc aminte de bâlciul sărbătorii aghistinelor! Nu zone de igiena personală cu toalete si dușuri! Nimic! Doar oameni fără competență legala care intr-un mod securist strâng date cu caracter personal! Credem ca au învățat de la alții ca pana acum era la vama Sighet sat fără câini! Intrau infractori rusofoni fără număr! Acum Secu s-a trezit si ii pun pa unii incompetenții drept săgeți in cale refugiaților! In timp ce oamenii simpli si care au fost baza solidarității romanești se lovesc de birocrația printului din castel! Tot fără baze legale!

Ioneleee? Ai ațipit din nou? Mai aducem un ministru ceva?

Radu Țolaș